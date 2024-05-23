آخر موعد للتقديم في وظيفة معلم مساعد.. يتبقى 5 أيام

ينتهي التقديم في وظيفة معلم مساعد مادة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أيام قليلة، إذ بدأ التقديم يوم 14 مايو الجاري، في 6 تخصصات تحتاجها الوزارة، لسد احتياجاتها من المُعلمين بمختلف مدارسها بكل محافظات الجمهورية، وفقًا للمُعلن بتفاصيل مسابقة الـ19 ألف معلم عبر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

آخر موعد للتقديم

ومن المقرر غلق باب التقديم في مسابقة الـ 19 ألف معلم الثلاثاء المقبل الموافق 27 من مايو الجاري، إذ يتبقى 4 أيام فقط، وفقًا للمواعيد المحددة للتقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?JobsState=yslH+mtfAIkVUTjYys4eiQ%3d%3d

التخصصات المطلوبة

- معلم مساعد مادة الحاسب آلي.

- معلم مساعد مادة الرياضيات.

- معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية.

- معلم مساعد مادة العلوم.

- معلم مساعد مادة لغة إنجليزية.

- معلم مساعد مادة لغة عربية.

خطوات التقديم في وظيفة معلم مساعد

وترصد السطور التالية، خطوات التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024، وجاءت كالتالي:

- الدخول على بوابة الوظائف الحكومية.

- اختيار الوظائف.

- اختار وظائف التربية والتعليم والتعليم الفني 2024.

- اختار المحافظة التابع لها.

- تظهر الشروط والمؤهلات المطلوبة.

- اضغط على تقديم طلب.

- اضغط على التأكّيد في التسجيل في هذا الإعلان.

- كتابة البيانات المطلوبة والتي تشمل الآتي.

- كتابة المحافظة.

- كتابة طريقة شغل الوظيفة.

- كتابة المجموعة الوظيفية.

- كتابة المجموعة النوعية.

- كتابة مستوى المؤهل.

- اضغط على حفظ البيانات.

- الضغط على التقديم.