150 مليون جنيه لتوصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة بسوهاج

حضر الدكتور محمد عبدالهادي نائب محافظ سوهاج اجتماعًا تنسيقيًا بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، لعرض خطة الشركة لتوصيل خدمات مياه الشرب للمناطق المحرومة داخل الحيز العمراني للمحافظة، باعتمادات مالية تصل إلى 150 مليون جنيه، بحضور المهندس محمد صلاح رئيس مياه سوهاج، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

عرض خطة مد شبكات المياه والصرف الصحي

وتناول الاجتماع عرض خطة مد شبكات المياه والصرف الصحي إلى جميع المناطق التي تعاني من نقص في تلك الخدمات الأساسية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في موعد أقصاه 3 أشهر، بما يسهم في رفع المعاناة عن المواطنين وتحسين جودة الحياة في تلك المناطق.

توفير الخدمات الأساسية

وتوجه نائب المحافظ بالشكر لمسئولي شركة مياه سوهاج على الجهد المبذول خلال الآونة الأخيرة، مشيدًا بالمشروعات التي تم إنجازها بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا حرص الدولة على توفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين وعلى رأسها خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومد الخدمة لجميع المناطق المحرومة.

إنهاء الإجراءات اللازمة لتوصيل الخدمات

ومن جانبه أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، على أن الشركة تعمل على سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لتوصيل هذه الخدمات، مشيرًا إلى أن الأعمال ستشمل تمديد الشبكات وتوفير المحطات اللازمة لضمان استدامة الخدمة لكافة المناطق المستهدفة.

توفير خدمات المياه والصرف الصحي للمناطق المحرومة

يأتي هذا في إطار خطة محافظة سوهاج لتطوير البنية التحتية في كافة القطاعات، وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي للمناطق المحرومة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والاهتمام المستمر بتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء المحافظة.