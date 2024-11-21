أسعار الذهب اليوم في مصر بعد تثبيت سعر الفائدة من البنك المركزي

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 21-11-2024، منذ ساعات الصباح الأولى، وبعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لا يزال سعر جرام الذهب عند نفس المستويات الصباحية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب عيار 21 وسعر الجنيه الذهب في المحلات قبل احتساب المصنعية أو ضريبة الدمغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 تستقر بعد تثبيت سعر الفائدة

بالنسبة إلى أسعار الذهب اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بدون مصنعية 3740 جنيها للشراء و3720 جنيها للبيع، وذلك بعد إعلان البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه قبل الأخير لعام 2024.

أسعار الذهب اليوم في مصر وعلاقتها بتثبيت سعر الفائدة

وأوضح عضو الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، عمرو المغربي، أن أسعار الذهب اليوم في مصر عقب إعلان البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة لم تتغير كثيرا عن متوسط السعر المعلن منذ ساعات.

العرض والطلب المتغير الأبرز

وأوضح عضو الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية أن أسعار الذهب اليوم في مصر، عقب قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، لم تتغير كثيرًا عن متوسط السعر المعلن منذ ساعات، مضيفًأ أن أسعار الذهب لا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتثبيت سعر الفائدة، مشيرًا إلى أن الطلب المتوازن مع المعروض من المعدن الأصفر هو العامل الأبرز المؤثر في الأسعار.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بدون مصنعية 4274 جنيها للشراء و4251 جنيها للبيع، ليعود إلى نفس مستويات البيع والشراء الصباحية بعد قرار تثبيت سعر الفائدة.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 18

أما بالنسبة لأسعار الذهب اليوم في مصر عيار 18 بدون مصنعية، فقد سجلت 3206 جنيه للشراء و3189 جنيه للبيع بعد تثبيت سعر الفائدة.

أسعار الذهب اليوم في مصر.. كم سعر الجنيه الذهب بعد تثبيت سعر الفائدة؟

سجل سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية الآن 29 ألفا و920 جنيه للشراء و29 ألفا و900 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة.

أسعار الذهب العالمية اليوم بالدولار

ارتفع سعر أوقية الذهب حتى الآن بمقدار 25 دولارًا في البورصات العالمية، ليصل إلى 2672 دولارًا للشراء و2671.5 دولارًا للبيع.

على الرغم من الصعود العالمي الملحوظ لسعر الأوقية، لم ترتفع أسعار الذهب اليوم في مصر، كما لم تتأثر أيضًا بتثبيت سعر الفائدة، مما يشير إلى استقرار السوق المحلي للذهب.