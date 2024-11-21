القبض على عامل يزور الأختام الحكومية في الجيزة

ألقت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، القبض على عامل بتهمة تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وتزوير الشهادات الدراسية بدائرة القسم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إخطارًا من المقدم كريم سمير بتمكنه والقوة المرافقة له بعد إجراء التحريات وإذن النيابة من القبض على «يوسف، ع» 40 سنة عامل مقيم بدائرة القسم، لقيامه بنشاط إجرامى تخصص في تزوير المحرارات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، والشهادات الدراسية والسجلات التجارية.

وألقي القبض عليه وبحوزته 7 بطاقات دفع إلكترونى منسوبة لبنوك مختلفة، و5 خطوط محمول.

وبمواجهة المتهم أمام اللواء محمد الشرقاوي، اعترف بارتكابه للواقعة. تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.