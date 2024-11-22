سعر الدولار اليوم الجمعة 22-11-2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك

استعرضت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، تفاصيل التحديث الأخير بشأن سعر الدولار اليوم الجمعة 22-11-2024 مقابل الجنيه المصري، إذ يسجل الدولار الأمريكي الآن في بنك مصر 49.62 جنيه للشراء، مقابل 49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

ويأتي سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري، وفقاً لما هو معلن عبر مواقع البنوك الرسمية منذ قليل، كالتالي:

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار اليوم الجمعة وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري، 49.62 جنيه للشراء، مقابل 49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم الجمعة بآخر تحديث في البنك الأهلي المصري، 49.62 جنيه للشراء، مقابل 49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة بآخر تحديث في بنك مصر، 49.62 جنيه للشراء، مقابل 49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار بآخر تحديث في بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم الجمعة بآخر تحديث في بنك القاهرة، سجل 49.68 جنيه للشراء، مقابل 49.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار اليوم الجمعة بآخر تحديث في بنك الإسكندرية، 49.62 جنيه للشراء، مقابل 49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل اليورو

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة مقابل اليورو 0.96 يورو.