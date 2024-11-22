في 3 خطوات.. طريقة الاشتراك برحلات قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إطلاق الفوج الثاني لرحلات قطار الشباب إلى مدينتي الأقصر وأسون، يوم 29 نوفمبر الجاري، ووضعت بعض القواعد والشروط للاشتراك في الرحلة وخطوات ذلك، وهو ما نعرضه في السطور التالية.

كشفت وزارة الشباب والرياضة، عن خطوات الاشتراك في رحلات الشباب والرياضة، معلقة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على منصّة التواصل الاجتماعي فيس بوك: «لو عايز تستمتع بأجمل رحلات الأقصر وأسوان وزارة الشباب والرياضة بتحقق لك الفرصة من خلال 3 خطوات».

خطوات الاشتراك في قطار الشباب

ونعرض فيما يلي خطوات الاشتراك في قطار الشباب للسفر برحلات الأقصر وأسوان، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة.

وعلى الراغبين في الاشتراك بالرحلات الدخول على رابط التسجيل على موقع وزارة الشباب والرياضة.

وبعدها قراءة شروط المشاركة قبل الضغط على أيقونة الاشتراك لتسجيل البيانات، مع مراعاة تسجيل البيانات كاملة، وأن يتم كتابة الاسم رباعي باللغة العربية، ثم اختيار طريقة السداد وفقا لما يلي:

أ‌- عند اختيار الدفع من خلال فوري حفظ الكود الموضح والتوجه إلى أي منفذ فوري ثم الدفع برقم الكود علما بأن صلاحية الكود 1 ساعة فقط ويتم إلغاؤه بعد ذلك مباشرة.

ب‌- عند اختيار الدفع من خلال الكروت البنكية يتم إدخال بيانات الكارت ثم تأكيد الدفع، وعدم استخدام نفس الفيزا في أكثر من عملية دفع لتجنب تعليق المبلغ.

3- الاستعلام بالرقم القومي على الموقع لمعرفـة رقـم العربـة والمقعـد الذي تم تأكيده في أثناء الحجز.

شروط الاشتراك في رحلات الشباب والرياضة

على من يرغب في الاشتراك برجاء مراجعة شروط الاشتراك التالية:

- السن من 18 - 45 سنة، والتجمع لرحلة الذهاب بالقطار يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر الجاري، من محطة سكك حديد مصر- رمسيس بالقاهرة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.

- قيمة الاشتراك 2500 جنيه للفرد.

ويتضمن البرنامج زيارة عدد من أهم المعابد والمتاحف الأثرية في الأقصر وأسوان بالإضافة لجولات حرة.