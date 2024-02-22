آخر مواعيد قطار رحلات الأقصر وأسوان.. لو حابب تغير جو في الجنوب

يرغب الكثيرون في زيارة الأقصر وأسوان في فصل الشتاء، حيث تكون الأجواء مناسبة للاستمتاع بحضارة القدماء المصريين في الجنوب، التي تتميز باعتدال طقسها في الشتاء، لذا دفعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بقطارات إضافية لتلبية رغبات طلاب الجامعات والشركات السياحية لقضاء رحلة مميزة والمساهمة في تنشيط السياحة الداخلية.

وحول آخر موعد لقطارات الأقصر وأسوان الإضافية فإنه يكون غدا الجمعة 23-2-2024، حيث قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتشغيل 6 قطارات مكيفة إضافية من القاهرة إلى أسوان والعكس من يوم الأربعاء 24/1/2024.

مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان

وبعد غدا تستمر القطارات التي تعمل على خط القاهرة أسوان بشكل منتظم لمن يرغب السفر في أي وقت مواعيدها كالتالي:

- قطار 3025 ثالثة مكيفة «أسوان - القاهرة» قيام الساعة 04:10.

- قطار رقم 2011 مكيف أسوان القاهرة، قيام الساعة 5.15 صباحا.

- قطار رقم 981 مكيف أسوان القاهرة، قيام الساعة 5.30 صباحا.

- قطار رقم 983 مكيف أسوان القاهرة، قيام الساعة 7.30 صباحا.

- قطار رقم 2013 مكيف أسوان القاهرة، قيام الساعة 14.30 ظهرا.

- قطار رقم 2007 مكيف أسوان القاهرة، قيام الساعة 15.15 عصرا.

- قطار رقم 2015 مكيف أسوان القاهرة، قيام الساعة 16.00 مساء.

- قطار رقم 1903 مكيف أسوان القاهرة، قيام الساعة 17.00 مساء.