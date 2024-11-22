القبض على المتهم بتهديد لاعب كرة في فيديو على مواقع التواصل

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بتهديد أحد لاعبي كرة القدم بأحد الأندية المصرية، حال تركه للنادي وانتقاله إلى نادٍ آخر.

بالفحص جرى تحديد وضبط مرتكب الواقعة، مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية، وأقر بقيامه ببث المقطع على سبيل المزاح وبغرض تحقيق نسب مشاهدة عالية والتربح المادي.. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.