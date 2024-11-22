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ضبط متهم بغسل 20 مليون جنيه اختلسها من شركة يعمل بها

كتب:

محمد بركات
01:38 م | الجمعة 22 نوفمبر 2024
ضبط متهم.. تعبيرية

ضبط متهم.. تعبيرية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الشركات، مقيم بمحافظة الغربية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الكسب غير المشروع واختلاس مبالغ مالية من جهة عمله، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضي).

وقدرت أفعال الكسب غير المشروع التي قام بها بـ20 مليون جنيه تقريبًا.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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