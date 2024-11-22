ضبط مواد مخدرة في الإسماعيلية والقاهرة بقيمة 34.5 مليون جنيه

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتي أمن الإسماعيلية والقاهرة، قيام عدد من العناصر الإجرامية بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم.

وأسفرت النتائج في مديرية أمن الإسماعيلية عن الآتي:

- ضبط عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة القصاصين، وبحوزته 70 كيلوجراما لمخدر الحشيش.

- ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق، وبحوزته 33 كيلوجراما لمخدر الحشيش.

- ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وبحوزته 30 كيلوجراما لمخدر الحشيش وسيارة دون لوحات معدنية.

- ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة التل الكبير، وبحوزته 28 كيلوجراما لمخدر الحشيش.

- ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وبحوزته 25 كيلوجراما لمخدر الحشيش.

- ضبط عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزته 17 كيلوجرام لمخدر الحشيش.

وأسفرت النتائج في مديرية أمن القاهرة عن الآتي:

- ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وبحوزته 7 كيلوجرامات لمخدر البودر والحشيش الاصطناعي وسلاح أبيض وميزان حساس.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 34.5 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.