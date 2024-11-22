ضبط تاجر مخدرات وزوجته بتهمة غسل 50 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، وزوجته، مقيمان بمحافظة شمال سيناء، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضي).

وقدرت تلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه تقريباً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.