آخر موعد لتلقي طلبات وظائف وزارة النقل 2024 اليوم

ينتهي اليوم جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل من تلقي طلبات الراغبين لشغل عدد من الوظائف النوعية التخصصية «رئيس الإدارة المركزية لمراقبة العمليات ومستوى الخدمة - رئيس الإدارة المركزية للمعايير والمواصفات الفنية لخدمات النقل».

طريقة التقديم لوظائف جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

وطالب جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لـ وزارة النقل من المتقدمين لشغل الوظائف بتقديمها الي لجنة الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمقر الجهاز بالدور الثاني - وزارة النقل – العاصمة الإدارية.

المستندات المطلوبة لوظائف جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

وحدد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل من المتقدمين لشغل الوظائف تقديم المستندات التالية

- أصل + 6 صور تتضمن ( طلب شغل وظيفة – بيان حالة وظيفية – شهادة قانونية بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلي المحاكمة التأديبية أو الجنائية – صورة البطاقة الشخصية – صور تقارير الكفاية لآخـر 3 سنوات – 8 صور شخصية حديثة مقاس 4×6– بيان أبرز الإنجازات – بيان مقترحات التطوير للوظيفة المتقدم لها – شهادة ميلاد كمبيوتر – صحيفة الحالة الجنائية)

المهارات الأساسية المطلوبة

وكشف جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل عن المهارات الاساسية المطلوب توافرها لشغل وظائف رئيس الإدارة المركزية للمعايير والمواصفات الفنية لخدمات النقل كالتالي

- يشرف على وضع معايير ومواصفات التراخيص والتصاريح الخاصة بأنشطة النقل البرى وجميع الخدمات المرتبطة بقطاع النقل البرى.

- يشرف على إعداد الدراسات الخاصة بالتسعير والدراسات الاقتصادية الخاصة بأنشاطة خدمات النقل للركاب والبضائع.

- يشرف على مراجعة الاتفاقيات الدولية والاقليمية الخاصة بخدمات نقل الركاب ونقل البضائع محليا ودوليا.