موعد رفاع صوم الميلاد 2024.. خلال أيام

أيام قليلة وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الميلاد لعام 2024، وسط إقامة القداسات والصلوات، بالإضافة إلى بدء سهرات كيهك خلال شهر ديسمبر، التي تحظى بمكانة خاصة لدى الأقباط.

موعد رفاع صوم الميلاد

يحتفل الأقباط برفاع صوم الميلاد، أي اليوم السابق للصوم، يوم الأحد المقبل الموافق 24 نوفمبر الجاري. يبدأ الصوم في اليوم التالي ويستمر لمدة 43 يومًا حتى الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في 7 يناير.

يشير الأقباط بكلمة «رفاع الصوم» إلى اليوم الذي يسبق بدء الصوم، حيث يُرفع فيه كل طعام حيواني عن موائدهم استعدادًا لتناول الطعام النباتي طوال فترة الصوم.

طقس صوم الميلاد

يمتنع الأقباط خلال صوم الميلاد عن تناول اللحوم والدواجن وجميع المأكولات الحيوانية باستثناء الأسماك، إذ يُعتبر صوم الميلاد من أصوام الدرجة الثانية التي تسمح فيها الكنيسة بتناول الأسماك تخفيفًا على الصائمين، إلى جانب الأطعمة النباتية.

ويُختتم صوم الميلاد لعام 2024 في الساعات الأولى من يوم 7 يناير، حيث يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد مساء يوم 6 يناير في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية. يستمر القداس حتى الساعات الأولى من يوم 7 يناير، ليُختتم الصوم بذلك.