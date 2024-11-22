لمدة 43 يوما.. تفاصيل غلق الأديرة القبطية بمناسبة صوم الميلاد

أعلنت بعض الأديرة القبطية غلق أبوابها لمدة 43 يوما بالتزامن مع صوم الميلاد والذي تبدأه الكنيسة، خلال الأيام القليلة المقبلة، ويستمر الغلق حتى الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير 2025.

الأديرة المغلقة خلال صوم الميلاد

وقال الأنبا إقلاديوس أسقف ورئيس دير الشايب بالأقصر، في بيان له، أنّ من المقرر غلق أبواب دير الشايب أمام الزيارات سواء للأفراد أو الرحلات وذلك أيام الاثنين الثلاثاء الأربعاء، الخميس، من كل أسبوع طوال فترة صوم الميلاد والذي يبدأ يوم الاثنين 25 نوفمبر الجاري، بينما تفتح الأبواب للزيارة طوال اليوم أيام الجمعة والسبت والأحد.

كما أصدر الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق، بيان أعلن فيه غلق أبواب الدير أمام الزيارات سواء للأفراد أو الرحلات، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع طوال فترة صوم الميلاد المجيد بينما تفتح الأبواب للزيارة أيام الجمعة والسبت والأحد.

سبب غلق الأديرة في الصوم

كما يغلق دير الأنبا بولا بالبحر الاحمر، دير دير أبو سيفين سيدي كرير، وكذلك دير رئيس الملائكة ميخائيل بجبل اخميم الشرقي في سوهاج، بحسب ما أعلنه الأنبا متاؤس، أسقف الدير، ودير مارجرجس الرزيقات بالأقصر، بالإضافة للعديد من الأديرة القبطية إذ يتفرغ الرهبان، خلال فترة الصوم، للانشغال بالتدريبات الروحية والصلوات ولذلك تمنع الأديرة الزيارات خلال تلك الفترة.

يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من المقرر أن تبدأ صوم الميلاد 2024 يوم الاثنين المقبل الموافق 25 نوفمبر الجاري، ويستمر حتى الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير 2025، حيث يعيش الأقباط حالة روحية وينقطعون عن تناول اللحوم والدواجن والأطعمة الحيوانية فيما عدا الأسماك.