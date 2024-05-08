قطع المياه عن عدد من المناطق في 3 محافظات.. اعرف الموعد والأماكن

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي انقطاع المياه عن بعض القرى بمركز مغاغة في المنيا، وعن مركز الحوامدية بالجيزة، وعودة المياه إلى مدينة نقادة بمحافظة قنا.

أسباب انقطاع المياه بالمنيا

فيما أعلنت أيضا شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا انقطاع المياه عن مجلس قروي برطباط وتوابعها بمركز مغاغة اليوم بدءا من الساعة 12 ظهر اليوم وحتى الساعة 6 مساء لوجود أعمال صيانة داخل محطة برطباط المرشحة.

مدة انقطاع المياه عن بعض مناطق الحوامدية

كذلك أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه عن قرية أم خنان، غرب السكة الحديد بالحوامدية، لافتة إلى أنَّ سبب قطع المياه إلى أعمال إصلاح الهبوط بخط الصرف الصحي قطر 700 مم بشارع الساحة بالحوامدية، الأمر الذي يستلزم تحويل خط مياه الشرب قطر 250 مم المتعارض مع الأعمال.

وذكرت أنه سيتم قطع المياه لمدة 8 ساعات بدءاً من الساعة 10 مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 10 من شهر مايو الجاري وحتي الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 11 من نفس الشهر لإتمام أعمال الربط.

وأكّدت الشركة أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بـ الخط الساخن 125.

وقررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا قطع المياه بمدينة نقادة وقرية كوم الضبع وقبلي الخطارة من 5 مساء الثلاثاء حتى 6 من صباح الأربعاء.

عودة المياه لمدينة نقادة

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا عودة المياه بالتدريج لمدينة نقادة، وقرية كوم الضبع وقبلي الخطارة في تمام الساعة 5 صباح اليوم، بعد الانتهاء من أعمال إصلاح خط طرد محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية لمدينة نقادة قطر 900 مم.

طرق التواصل مع شركة مياه الشرب بالفيوم

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عن استقبال الشكاوى والاستفسارات على رقم الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول أو على رقم واتس آب 01275358538 أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.