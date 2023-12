منها «Home Alone».. السجل الوطني للسينما الأمريكية يحفظ 25 فيلما

أعلنت مكتبة الكونجرس الأمريكي، عن ضم 25 فيلما إلى السجل الوطني للسينما هذا العام، من بينها أفلام «Home Alone» و«12 Years a Slave» و«The Nightmare Before Christmas» بالإضافة إلى «Terminator 2: Judgment Day»، يجب أن يكون عمر الأفلام المختارة أكثر من 10 سنوات، ويتم اختيارها كل عام لأهميتها الثقافية أو التاريخية أو الجمالية للحفاظ على التراث السينمائي للولايات المتحدة، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وجاء ضمن قائمة الأفلام المختارة هذا العام، أفلام تعود لأكثر من 100 عام وهو الفيلم التعليمي «A Movie Trip Through Filmland» إنتاج عام 1921، وذلك بالإضافة إلى أفلام «Apollo 13» لرون هوارد، وفيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي «Lady and the Tramp»، و«Bamboozled» للمخرج سبايك لي، و«Fame» إخراج آلان باركر، و«Desperately Seeking Susan» لسوزان سايدلمان، و«Matewan» لجون سايلز، و«Love and Basketball» لـ جينا برينس بيثوود.

حفظ 875 فيلما في السجل الوطني للسينما الأمريكية

تشمل الأفلام الوثائقية المختارة الأفلام الحائزة على جائزة الأوسكار «20 Feet From Stardom» و«Maya Lin: A Strong, Clear Vision»، ووصل عدد الأفلام التي بدأ السجل الوطني للسينما حفظها منذ عام 1989، لـ 875 فيلما.

ومن جانبها، قالت أمينة مكتبة الكونجرس كارلا هايدن إن الأفلام جزءًا لا يتجزأ من التراث الثقافي الأمريكي، متابعة: «نحن فخورون بإضافة 25 فيلمًا متنوعًا إلى السجل الوطني للسينما حيث نحافظ على تاريخنا من خلال الأفلام، نحن ممتنون لمجتمع السينما لتعاونه مع مكتبة الكونجرس في تحقيق هدفنا المتمثل في الحفاظ على تراث السينما للأجيال القادمة».