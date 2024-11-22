تغير مفاجئ في حالة الطقس غدا.. ارتفاع كبير في درجات الحرارة

تستقر الأحوال الجوية غدًا السبت الموافق 23 نوفمبر، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، بحسب بيان صادر عن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ومن المتوقع أن تشهد كافة المدن والمحافظات انخفاضًا في معدلات البرودة، حيث ترتفع درجات الحرارة بقيم تصل إلى 5 درجات في بعض المناطق، ويسود غدًا طقس معتدل على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

حالة الطقس غدا

وتكون حالة الطقس ليلا وفي الصباح الباكر مائلة للبرودة على كافة الأنحاء.

كما تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمقربة من المسطحات المائية.

وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.، كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة غدا العظمي والصغرى في مختلف المدن والمحافظات النسب التالية وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

القاهرة: العظمى 27 - الصغرى 17.

- العاصمة الإدارية: العظمى 27 - الصغرى 15.

- 6 أكتوبر: العظمى 26 - الصغرى 15.

- بنها: العظمى 26 - الصغرى 16.

- دمنهور: العظمى 25 - الصغرى 15.

- وادي النطرون: العظمى 27 - الصغرى 15.

- كفر الشيخ: العظمى 26 - الصغرى 15.

- المنصورة: العظمى 25 - الصغرى 15.

- شبين الكوم: العظمى 26 - الصغرى 16.

- طنطا: العظمى 26 - الصغرى 15.

- دمياط: العظمى 25 - الصغرى 16.

- بورسعيد: العظمى 25 - الصغرى 16.

- الإسماعيلية: العظمى 28 - الصغرى 15.

- السويس: العظمى 26 - الصغرى 14.

- العريش: العظمى 26 - الصغرى 14.

- رفح: العظمى 25 - الصغرى 13.

- رأس سدر: العظمى 27 - الصغرى 14.

- نخل: العظمى 24 - الصغرى 07.

- كاترين: العظمى 21 - الصغرى 06.

- الطور: العظمى 27 - الصغرى 18.

- طابا: العظمى 25 - الصغرى 16.

- شرم الشيخ: العظمى 28 - الصغرى 20.

- الإسكندرية: العظمى 27 - الصغرى 15.

- العلمين الجديدة: العظمى 26 - الصغرى 15.

- مطروح: العظمى 25 - الصغرى 16.

- السلوم: العظمى 25 - الصغرى 13.

- سيوة: العظمى 27 - الصغرى 12.

- الغردقة: العظمى 29- الصغرى 19.

- مرسى علم: العظمى 29 - الصغرى 19.

- شلاتين: العظمى 31 - الصغرى 18.

- حلايب: العظمى 27 - الصغرى 19.

- أبو رماد: العظمى 28 - الصغرى 18.

- رأس حدربة: العظمى 27 - الصغرى 19.

- الفيوم: العظمى 28 - الصغرى 14.

- بني سويف: العظمى 28 - الصغرى 13.

- المنيا: العظمى 28 - الصغرى 13.

- أسيوط: العظمى 28 - الصغرى 14.

- سوهاج: العظمى 29 - الصغرى 14.

- قنا: العظمى 30 - الصغرى 15.

- الأقصر: العظمى 30- الصغرى 15.

- أسوان: العظمى 30- الصغرى 15.

- الوادي الجديد: العظمى 29 - الصغرى 12.

- أبو سمبل: العظمى 29 - الصغرى 16.