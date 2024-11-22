سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 22-11-2024 في محلات الصاغة

أعلنت مؤسسة جولد بيليون سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 22-11-2024 في الصاغة خلال تعاملات الظهيرة، ويكثر الاقبال على شراء المشغولات الذهبية عيار 21 في المحافظات، بينما تزداد القوة الشرائية للذهب عيار 18 في القاهرة الكبرى بقصد التزين أيضًا، في حين يكثر شراء الذهب عيار 24 المستخدم في صناعة السبائك الذهبية للراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 21 في الصاغة

وبحسب مؤسسة جولد بيليون أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم الجمعة نحو 3770 جنيها للشراء، بينما سجل سعر جرام 21 للبيع 3750 جنيها.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

أما عن سعر جرام الذهب من عيار 24 الأكثر نقاءً فسجل اليوم الجمعة نحو 4309 جنيها للشراء، سجل سعر الجرام للبيع 4286 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة نحو 3231 جنيها للشراء، في حين سجل سعر الجرام للبيع 3214 جنيها.

سعر الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 14 اليوم الجمعة في التحديث الأخير 2513 جنيها للشراء، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14نحو 2499 جنيها للبيع

سعر الجنيه الذهب اليوم

في حين سعر الجنيه الذهب اليوم في آخر تحديث 30 ألفًا و160 جنيهًا للشراء، في حين سجل سعر الجنيه الذهب للبيع 30 ألفًا و140 جنيها.

سعر الذهب اليوم عالميا

كما سجل سعر أونصة الذهب العالمي نحو 2696 دولارا للشراء بينما سجل 2695.5 دولار للبيع