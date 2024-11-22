مصطفى عمار: السينما ذاكرة الشعوب.. و«القاهرة السينمائي» سيخلد جرائم نتنياهو في غرة ولبنان

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، واحد من أهم المهرجانات العربية، المقامة في منطقة الشرق الأوسط، والأقدم والأعرق بالمنطقة، مشيرا إلى أن المهرجان أكمل 45 عاما من التميز.

مصطفى عمار: دورة «القاهرة السينمائي» تمنح الفن العربي طابعا خاصا

وأضاف «عمار» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المُذاع على قناة «DMC»، تقديم الإعلامية دينا عصمت: «خلال حفل الختام الذي سيقام بعد ساعات قليلة، سيجري توزيع الجوائز، وأعتقد أن السينما الفلسطينية سيكون لها نصيب بعد مجمل الأعمال التي جرى عرضها خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، بمشروع أُطلق عليه (المسافة صفر)، وأعتقد أنه سيكون أحد نتاج هذه الدورة، فوز فيلم فلسطيني أو آخر بجائزة من جوائز المهرجان».

وتابع: «هذه الدورة تنضم إلى العديد من الفعاليات، التي تُقام على جميع أنحاء الوطن العربي، وتمنح الفن العربي سحرا خاصا، سواء مهرجانات السينما التي تُقام بالمملكة العربية السعودية أو دولة الإمارات أو المملكة المغربية الشقيقة أو دولة عمان».

مصطفى عمار: الفنون جميعها مستمدة من عبق وتاريخ الفن المصري العظيم

وشدد رئيس تحرير «الوطن» على أن «الفنون جميعها مستمدة من عبق وتاريخ الفن المصري العظيم، والنجوم المصريون يمثلون الفن المصري في أي فعالية يحضرونها، وهو ينعكس على دور وأهمية الفن المصري خلال الـ100 سنة الماضية».

حالة من الفخر في افتتاح «القاهرة السينمائي»

وأشار الكاتب الصحفي مصطفى عمار إلى أبرز الرسائل التى خرجت عن مهرجان القاهرة السينمائي في الدورة الحالية، موضحا أنه كانت هناك حالة من الفخر في حفل الافتتاح، من خلال التابلوه الفلسطيني البديع الذي جرى تقديمه، بالإضافة إلى كلمة الفنان حسين فهمي، وزين بدلته بارتداء علم فلسطين، وحرص على ذلك أكثر من ضيف بالمهرجان، بالإضافة إلى اختيار الفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة»، والتضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على أرض فلسطين ولبنان.

وأوضح رئيس تحرير جريدة «الوطن»: «أعتقد أن الفن هو ذاكرة للأوطان، وبعد 100 سنة الأخبار والتقارير الإخبارية تسقط مع مرور الزمن، لكن يبقي شريط السينما هو الذاكرة الوحيدة على أي جريمة ترتكب، أو وقائع نصر، وأي تاريخ يريد أن يتم حفظه لمئات السنيين».

وتابع: «بعد 100 سنة من الآن، ستكون الأفلام التي جرى عرضها في الدورة الـ45 من المهرجان، هي الشاهد الوحيد على الجرائم الفظيعة التي ارتكبها نتنياهو في حربه غير الأخلاقية على قطاع غزة ولبنان، والتى أدت إلى إدانته دوليًا واعتباره واحدًا من مجرمي الحرب».

مصطفى عمار: السينما ستخلد مشروع «المسافة صفر»

وأكد «عمار» أن «السينما ستخلد ذلك، مثلما شاهدنا في الأفلام التي تناولها المهرجان، مثل مشروع (المسافة صفر)، والتي كانت كلها من مخرجين من قطاع غزة، رصدوا ويلات الحرب وحروب الإبادة التي يجري ممارستها على الشعب الفلسطيني، من مسافة قريبة جدا بكاميرات تصويرهم».

مصطفى عمار: قناة DMC تألقت في حفل افتتاح «القاهرة السينمائي»

من ناحية أخرى، قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، إن قناة DMC كانت متألقة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

وأضاف «عمار»: «سنتابع إعلان جوائز المهرجان، والسينما العربية على المستوى العربي، وأعتقد أن لجان التحكيم والمهرجان سيكرم السينما الفلسطينية واللبنانية على تواجدهما، ومحاولتهما التواجد في هذا المهرجان الكبير، رغم ما تُعانيه دولتا فلسطين ولبنان، وهو ما يؤكد أهمية الفن»، مؤكدا أن «السينما ساحرة، وهي ذاكرة الأوطان».