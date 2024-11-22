أماكن معرض السلع الغذائية في محافظة أسوان.. اعرفها

وفّرت محافظة أسوان عددًا من المنافذ لتقديم السلع الغذائية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة كلنا واحد والمجمعات الاستهلاكية، بتخفيضات كبيرة على جميع السلع التي يحتاجها كل منزل مصري.

أماكن معرض السلع الغذائية في محافظة أسوان

وجاءت أماكن معرض السلع الغذائية في محافظة أسوان في عدد من منافذ كلنا واحد وهي:

- منفذ أمان التابع للشركة المصرية داخل قسم شرطة كوم أمبو.

- منفذ أمان بمدينة أسوان في شارع الكنيسة الكاثوليكية.

- منفذ أمان بمدينة أسوان في شارع المحمودية.

- منفذ أمان بمدينة كوم أمبو.

وأكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان على توفير السلع الغذائية بفروع ومنافذ المجمعات الاستهلاكية والمنافذ بتخفيضات 10%، على مختلف السلع المتنوعة، وجاءت كالتالي:

- السكر: الكيلو بـ 30 جنيهًا.

- كرتونة البيض: 150 جنيهًا.

- اللحوم: تبدأ من 240 جنيهًا.

- الدواجن: تبدأ من 120 جنيهًا.

- الزيت: يبدأ من 52 جنيهًا.

- المكرونة: الكيلو بـ 24 جنيهًا.

- الأرز: يبدأ من 28 جنيهًا للكيلو.

- الدقيق: يبدأ من 25 جنيهًا للكيلو.

- عبوة السمنة: تبدأ من 80 جنيهًا.

- علبة التونة: بـ 25 جنيهًا.