أسواق اليوم الواحد.. طبق البيض بـ 150 جنيها وتخفيضات تصل إلى 50%

كشف الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عن تفاصيل ثان أسواق اليوم الواحد بالقاهرة، موضحًا أنه جرى إقامته بالتعاون بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية بجوار ركن فاروق بحلوان لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.

معلومات عن أسواق اليوم الواحد

- توفير السلع بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق بنسبة خصم 20% وتصل إلى 50% على بعض السلع.

- تم إقامة سوق بحلوان.

- إقامة سوق أمام مسجد آل رشدان.

- الأسبوع المقبل يشهد افتتاح ثالث أسواق اليوم الواحد بالأميرية.

- يتم استهداف الأماكن الأعلى في الكثافة السكانية لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين.

- العمل على توفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية.

- فكرة سوق اليوم الواحد تقوم على زيادة المعروض السلعي.

- فكرة السوق تقوم على تخفيض السعر.

- معروضات أسواق اليوم الواحد تقل في السعر عن معروضات سوق يوم الجمعة الماضي بمدينة نصر.

- يستهدف إلغاء الحلقات الوسيطة بين المنتح والمستهلك لتقليل التكلفة.

- يشارك في السوق 50 سيارة لبيع السلع الغذائية للمواطنين.

سلع سوق اليوم الواحد

- الزيت والسكر والأرز والمسلى

- المكرونة والمنظفات والصابون

- اللحوم الطازجة والدواجن والأسماك

- الألبان والجبن والخضار والفاكهة

- العصائر والعسل والبقوليات

- توافر البيض بسعر 150 جنيها للطبق

جهود محافظة القاهرة لتوفير السلع الغذائية

- التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الأحياء.

- وجود المنافذ المتحركة في كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر احتياجًا للبيع بسعر الجملة.

- حملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها.

- ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار.