أماكن معارض السلع الغذائية في محافظة الأقصر.. تخفيضات كبيرة

كشفت مديرية التموين في الأقصر عن أماكن معرض السلع الغذائية المخفضة في المحافظة، التي تقدم تخفيضات تصل إلى 30% على السلع الأساسية، اللحوم، والدواجن

أماكن معرض السلع الغذائية في محافظة الأقصر

وجاءت أماكن معرض السلع الغذائية في محافظة الأقصر، والذي يحتوي على عدد من السلع بأسعار خفضة وجودة عالية، كالتالي:

- منطقة شرق السكة الحديد أمام محطة سكك حديد الأقصر.

- معرض للسلع الغذائية وسط المحافظة.

- معرض في منطقة شارع رمسيس.

- فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بشارع مصطفى كامل بمدينة الأقصر.

أسعار السلع داخل معرض السلع الغذائية في محافظة الأقصر

وجاءت أسعار السلع بتخفيضات تتراوح ما بين 35% و45%، وتشمل:

- الدواجن: تبدأ من 120 جنيهًا.

- اللحوم: 260 جنيهًا.

- كرتونة البيض: 150 جنيهًا.

- علبة الجبنة: 20 جنيهًا.

- عبوة الشاي: 22 جنيهًا.

- عبوة الخل: 18 جنيهًا.

- عبوة الزيت: تبدأ من 50 جنيهًا.

- عبوة السمنة: تبدأ من 80 جنيهًا.

- كيلو السكر: 30 جنيهًا.

- كيلو الأرز: 28 جنيهًا.