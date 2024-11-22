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أسعار اللحوم بسوق اليوم الواحد.. بلدي وسوداني ومفروم

كتب:

كريم روماني
06:47 م | الجمعة 22 نوفمبر 2024
سوق اليوم الواحد

سوق اليوم الواحد

أعلنت محافظة القاهرة، عن أسعار اللحوم بسوق اليوم الواحد، موضحة أن هذه النوعية من الأسواق تستهدف توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، في إطار توجيهات القيادة السياسية، مؤكدة أنه يتم إقامة الأسواق بالتنسيق والتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية. 

أسعار اللحوم البلدي بسوق اليوم الواحد

- لحم بلدي: 310 جنيهات

- لحم مفروم بلدي: 310 جنيهات

- كبده بلدي: 310 جنيهات

- لحم ضاني: 350 جنيها

- سجق: 250 جنيها

- برجر: 250 جنيها

أسعار اللحوم السوداني بسوق اليوم الواحد

- لحم سوداني فريش: 275 جنيها

- لحم مفروم سوداني: 275 جنيها

- كبده سوداني: 275 جنيها

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.