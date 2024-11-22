وظائف شاغرة لخريجي كلية الصيدلية.. سكن للمغتربين وحوافز شهرية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة توافر وظائف شاغرة في إحدى الصيدليات الشهيرة، التي تطلب عددا من التخصصات برواتب مجزية وحوافز شهرية، إضافة إلى توفير سكن للمغتربين.

ونعرض فيما يلي تفاصيل الوظائف الشاغرة في إحدى الصيدليات وفقا لما كشفته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وظائف شاغرة في صيدلية شهيرة

وتطلب الصيدلية شغل الوظائف التالية:

1- صيادلة

2- مساعدون صيادلة ذكور خبرة

3- مسؤول تجميل لمنطقة العبور

4- صيادلة كول سنتر خبرة

مزايا الحصول على الوظائف

ومن مزايا التقديم على الوظائف الحصول على رواتب ثابتة، وحافز مبيعات شهري، وبيئة عمل داعمة ومتميزة، إضافة إلى توفير سكن للمغتربين.

شروط التقديم على الوظائف

ويشترط توافر بعض الصفات في المتقدمين للوظائف وهي كما يلي:

1- امتلاك خبرة لا تقل عن سنة بالنسبة لوظيفة مساعد صيدلي

2- العمل شيفتات مسائية وليلة فقط

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم يرجي ملئ الاستمارة من خلال الدخول على هذا الرابط الإلكتروني.

وتستمر وزارة الشباب في الإعلان عن فرص العمل المختلفة ومنها في مصنع البان شهير ويطلب شغل التخصصات التالية:

1. عمال إنتاج

2. سواقين رخصة درجة ثالثة أو ثانية

3. أمين مخزن خبرة لا تقل عن سنة

4. مساعد شيف مخبوزات

ومن مزايا الحصول على الوظائف، مرتب ثابت، تأمين اجتماعي، تأمين صحي، توفير وجبة

ومن شروط التقديم ما يلي:

يفضل من سكان المرج والمناطق المجاورة

مؤهل عالي متوسط

تقديم موقف واضح من الخدمة العسكرية

للتقديم يرجي ملئ الاستمارة من خلال هذا الرابط الإلكتروني