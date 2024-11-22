«صلاح» يواجه أضعف فريق.. أبرز «كباتن» فانتازي الدوري الإنجليزي في الجولة 12

ساعات تفصل عشاق الدوري الإنجليزي، عن انطلاق الجولة الـ12 غدا، في تمام الساعة 2:30 مساء، بلقاء تشيلسي مع ليستر سيتي، إذ ينتظر لاعبي «الفانتازي» تلك المباريات، ويسعون لمعرفة أفضل خيارات الكابتن لتشكيل فريقهم في هذه الجولة، والتي نستعرضها، وفقا لموقع «whoscored».

1- كول بالمر

يستعد صانع الألعاب الإنجليزي كول بالمر، نجم فريق تشيلسي الأول، لمواجهة فريقه غدًا، مع ليستر سيتي الضعيف من الناحية الدفاعية، إذ يحتل المركز الـ15 في ترتيب الدوري الإنجليزي، وتوقع الخبراء تألق اللاعب الذي أعطاه موقع «whoscored» تقييم 7.58.

2- أولي واتكتز

المهاجم الإنجليزي أولي واتكنز رأس حربة فريق أستون فيلا، يلتقي غدًا مع نادي كريستال بالاس، الذي يعاني من بداية سيئة هذا الموسم، وضعته في المركز الـ18 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يجعل هناك فرص كبيرة لتألق «واتكنز» الذي حصل على تقييم 6.76 في المباراة.

3- محمد صلاح

قدم المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، أداءً رائعا في بداية الموسم الجاري، جعله يتصدر قائمة أعلى نقاط الفانتازي حتى الآن، ويكون غدًا على موعد مع مباراة سهلة أمام الصاعد الحديث للبريمرليج ساوثهامبتون، الذي يحتل المركز الـ20 والأخير في ترتيب الدوري الحالي، بعد مرور 11 جولة، وحصل الملك المصري على تقييم 7.65.

4- إرلينج هالاند

رغم الأداء الهزيل الذي يقدمه مانشستر سيتي في آخر 4 مبارايات، إلا أنه يواجه تلك الجولة توتنهام، الذي يعاني من مشكلات دفاعية، بسبب طريقة لعب مدربه الإسكتلندي آنجي بوتسجبلو، بالإضافة إلى غياب قلبي الدفاع الأساسيين كريستيان روميرو وفان دي فين، ما يجعل فرص إرلينج هالاند في التسجيل كبيرة، خاصة أنه لا يتوقف عن إحراز الأهداف رغم هزائم فريقه.