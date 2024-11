رد فعل غريب من محمد صلاح بعد اختياره أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.. ماذا فعل؟

احتفل محمد صلاح، جناح وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، باختياره كأفضل لاعب في بطولة الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري 2024-2025، بطريقة غير متوقعة، ربما ارتبطت بعادات المصريين القديمة.

وعقب إعلان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريمير ليج، باختيار محمد صلاح، كأفضل لاعب في بطولة الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري ، نشر «مو صلاح» عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» من خلال خاصية القصص المصورة «استوري» لقطة مصورة لـ«مبخرة» وهي تفوح بالبخور.

ويستخدم الكثير من المصريين البخور بشكل كبير في المنازل وأماكن العمل، ليس فقط من أجل تعطير الأماكن، ولكن كثيرًا ما يكون بهدف الحماية من الحسد، إيمانًا من البعض أن البخور يساعد على منع العين والحسد، كما أنه يمنع دخول الجن والشياطين إلى المكان ويساعد في التخلص منهم.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي 2024-2025 بتصويت الجماهير.

وعلقت رابطة الدوري الإنجليزي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «لقد تم فرز الأصوات، وقد قمت باختيار أفضل لاعب في الموسم حتى الآن.. إنه محمد صلاح».

The votes have been counted, and you've chosen your best player of the season so far...



Mohamed Salah https://t.co/SH0XkJp2mp pic.twitter.com/IDogt8VJXj