ميرهان حسين: درة مخرجة واعدة.. وأستعد لدخول عالم الغناء

أعربت الفنانة ميرهان حسين عن سعادتها الكبيرة بتواجدها في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ45، ومشاهدتها للعديد من الأفلام السينمائية الملهمة من مختلف دول العالم والتي حملت رسائل قوية وكان من بينها تعبيرا عن قضايا الشعوب العربية، وهي خطوة قوية ومهمة من مهرجان القاهرة هذا العام.

فيلم "أرزة" قدم معاناة الشعب الفلسطينى بمشاعر مؤثرة

وأضافت الفنانة ميرهان حسين علي خلال لقائها مع قناة dmc، على هامش حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، المقام بدار الأوبرا المصرية، أنها شاهدت فيلم أرزة للفنانة درة في أولى خطواتها بعالم الإخراج، مشددة على أنها مخرجة واعدة وقدمت فيلما متميزا بمشاعر إنسانية مؤثرة للغاية عبرت من خلالها عن آلام الشعب الفلسطيني.

ميرهان حسين تستعد لمفاجأة جديدة

وتابعت الفنانة ميرهان حسين خلال مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي، أنها تستعد لمفاجأة جديدة للجمهور بالدخول في عالم الغناء، من خلال أغنية جديدة تقوم بالتحضير لها منذ عام ونصف، إلى جانب مشاركتها في الموسم الرمضاني المقبل 2025.