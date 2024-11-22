موقف إنساني لـ حسين فهمي مع شاب من ذوي الهمم في ختام «القاهرة السينمائي»

خطف الفنان حسين فهمي الأنظار على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي في حفل ختام الدورة الـ45 المقامة حاليا داخل دار الأوبرا المصرية، بموقف إنساني مع أحد الشباب من ذوي الهمم

موقف انساني لـ حسين فهمي فى مهرجان القاهرة

وفوجئ حسين فهمي بعد التقاطه للصور التذكارية على الريد كاربت بشاب من ذوي الهمم يرغب في الدخول للمنطقة المخصصة لالتقاط الصور للضيوف والنجوم، فاصطحبه ورافقه والتقط الصور معه في موقف يعكس إنسانية رئيس المهرجان.

أبرز حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

وفي السياق ذاته، وصل إلى حفل الختام عدد من النجمات، أبرزهن رانيا يوسف، لقاء الخميسي، مريهان حسين، هند عاكف، وما زال نجوم ونجمات الوسط الفني يتوافدون على السجادة الحمراء لحضور حفل الختام.