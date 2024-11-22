محافظ القاهرة يعلن تجهيز 430 عروسا ضمن مبادرة «أفراحنا»

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الحفل الذي أقامته محافظة القاهرة ضمن مبادرة «أفراحنا» بمركز شباب القاهرة الجديدة احتفالًا بتجهيز 430 عروسة بالتعاون مع إحدى منظمات المجتمع المدني.

ومبادرة «أفراحنا» تتم بشكل منتظم بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارة التضامن الاجتماعي لتوفير تجهيزات العرائس وتخفيف العبء عن أسرهم.

الحفل نموذج للتكافل

وأكد محافظ القاهرة أن هذا الحفل يعد نموذجًا للتكافل والتعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني لإدخال البهجة وتقديم الدعم لهذا العدد من الأسر.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن احتفالية «أفراحنا» التي أقيمت اليوم تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم وتيسير سبل تكوين الشباب للأسرة وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد محافظ القاهرة على سعادته لمشاركته الفتيات فرحتهن بهذه المناسبة وقدم لهن التهنئة، متمنيًا لهن التوفيق في حياتهن المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا الحفل يهدف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل عدد من الأسر الأولى بالرعاية في إطار اهتمام الدولة بدعمهم، معبرا عن سعادته أن يرتفع عدد المستفيدات بالدعم العيني والنقدي إلى 430 عروسا.

شهد الحفل الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، والدكتور أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، وسامح فهيم مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وعدد كبير من قيادات المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن محافظة القاهرة تقوم بشكل مستمر بتنفيذ العديد من البرامج لتحقيق المحاور الشاملة لرؤية مصر 2030 وذلك بالتعاون مع الجهات المختلفة من شركاء النجاح في المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات الأهلية ورجال الأعمال.

وأضاف محافظ القاهرة أن هذا اليوم يمثل روح التكافل والتعاون بين أجهزة الدولة، وشركاء النجاح من المجتمع المدنى.

وأضاف محافظ القاهرة أن وجود هذا العدد يؤكد أن الدولة وأجهزتها التنفيذية بمحافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني في كل مكان يتعاونون لخدمة المواطن ورفع العبء عنه.

وأشاد محافظ القاهرة بالدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في المحافظة في مساعدة الأجهزة التنفيذية في تحقيق خطط التنمية وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.