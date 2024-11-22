أعلنت محافظة دمياط عن توفير أماكن معرض السلع الغذائية في محافظة دمياط، والتي تأتي بأسعار أقل بكثير من المتواجدة في الأسواق والمحلات التجارية الكبرى، سعيًا من توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

أماكن معرض السلع الغذائية في محافظة دمياط

وجاءت أماكن معرض السلع الغذائية في محافظة دمياط بأسعار مخفضة كالآتي:

- منافذ أمان محل رقم 1 بالعمارة 38 الحي الرابع مجاورة 4

- منافذ أمان محل رقم 1 عمارة 8 المجاورة 1 الحي الأول

- منافذ أمان محل رقم 6 عمارة 43 بالمجاورة 27 الحي الخامس

- منافذ أمان منفذ بجوار شرطة المرافق براس البر. (سلع)

- منافذ أمان منفذ بجوار شرطة المرافق براس البر. (جزارة)

- منافذ أمان منفذ بجوار قسم أول دمياط. (سلع)

- منافذ أمان منفذ بجوار قسم أول دمياط. (جزارة)

- مناف أمان منفذ بجوار قسم شرطة السرو بدمياط.

- منافذ أمان منفذ بجوار قسم شرطة دمياط الجديدة

- منافذ أمان منفذ بجوار قسم شرطة راس البر. (سلع)

- منافذ أمان منفذ بجوار قسم شرطة راس البر. (جزارة)

- منافذ أمان منفذ بجوار قسم شرطة مرافق دمياط القديمة

- منافذ أمان منفذ بجوار محكمة شطا دائرة مركز شرطة دمياط.

- منافذ أمان منفذ بجوار مديرية الامن شارع المرور (سلع)

- منافذ أمان منفذ بجوار مديرية الأمن شارع المرور (جزارة)

- منافذ أمان منفذ بجوار مركز شرطة فارسكور

- منافذ أمان منفذ بجوار مركز شرطة كفر البطيخ. (سلع)

- منافذ أمان منفذ بجوار مركز شرطة كفر البطيخ. (جزارة)

- منافذ أمان منفذ بجوار مركز شرطة كفر سعد بجوار الموقف الجديد

- منافذ أمان منفذ بجوار نقطة شرطة شطا (سلع)

- منافذ أمان منفذ بجوار نقطة شرطة شطا (جزارة)

- منافذ أمان منفذ شارع الجوازات بجوار مديرية الأمن ( سلع)

- منافذ أمان منفذ شارع الجوازات بجوار مديرية الامن (جزارة)

- منافذ أمان منفذ شارع صلاح الدين أمام مسجد عمرو بن العاص قسم ثان دمياط (سلع)

- منافذ أمان منفذ شارع صلاح الدين أمام مسجد عمرو بن العاص قسم ثان دمياط (جزارة)

- منافذ أمان منفذ عزبة البرج بجوار سوق السمك مركز دمياط ( سلع)

- منافذ أمان منفذ عزبة البرج بجوار سوق السمك مركز دمياط (جزارة)

- منافذ أمان وحدة إدارية رقم 1 عمارة 38 المجاورة 6 الحي 5

- منافذ أمان (شوادر ومعارض) أمام قسم شرطة دمياط الجديدة (أمان)

- أسواق الخضروات والفاكهة بدمياط سوق جملة دمياط الجديدة المنطقة الصناعية.