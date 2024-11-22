رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

خالد الصاوي: ترميم الأفلام فكرة عظيمة وحسين فهمي واجهة مشرفة للفن

كتب:

أميرة عزالدين
08:30 م | الجمعة 22 نوفمبر 2024
خالد الصاوي

خالد الصاوي

أكد الفنان خالد الصاوي، على دعمه للشعبين الفلسطيني واللبناني في ظل الأزمات المتتالية التي يعيشونها تحت قصف الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أن إقامة المهرجانات الفنية والاحتفالات لا تعني الانشغال عنهم.

الصاوي يشيد باخيتار حسين فهمي 

وتابع الفنان خالد الصاوي، خلال لقائه مع قناة dmc على هامش حضوره حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، أن الفنان حسين فهمي هو خير من يمثل مصر كرئيسًا لمهرجان القاهرة، قائلًا: حسين فهمي واجهة تشرف الفن المصري في مهرجان القاهرة.. هو قيمة وقامة وأشكر فريق العمل لأن مهرجان القاهرة هو الأقدم والأعرق في المنطقة كلها.

خالد الصاوي: اتمنى ترميم أفلام نجيب الريحاني

وعن ترميم الافلام الكلاسيكية المصرية خلال فعاليات المهرجان، قال الفنان خالد الصاوي، أنها من أعظم الأفكار التي تم تقديمها في مهرجان القاهرة، متمنيًا أن يتم ترميم أفلام شادي عبدالسلام ويوسف شاهين، وأفلام نجيب الريحاني.

اقرأ المزيد:

صبري فواز: مهرجان القاهرة السينمائي هو الأهم والأقوى فى الوطن العربي

رشيد مشهراوي: مهرجان القاهرة السينمائي رفع شعار التنوع الثقافي

حسين فهمي وزوجته وصبري فواز أول حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

حسين فهمي: تطوير مهرجان القاهرة السينمائي هدفي.. وبدأت التجهيز للدورة المقبلة

خلال ساعات.. انطلاق حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45
بقلم أميرة عزالدين