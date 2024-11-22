عائشة بن أحمد: سعيدة بمشاركتي في مسلسل أحمد مكي الجديد
كتب:
أميرة عزالدين
08:57 م | الجمعة 22 نوفمبر 2024
عائشة بن أحمد
أعربت الفنانة عائشة بن أحمد عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل عين شمس مع الفنان أحمد مكي، والمقرر عرضه فى الموسم الرمضاني المقبل 2025، وذلك خلال لقاء مع قناة «DMC»، على هامش حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، والمقام حاليا بدار الأوبرا المصرية.
مشاركة عائشة بن أحمد في الموسم الرمضاني 2025
وقالت «بن أحمد» على هامش حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة: «سعيدة بمشاركتها بعمل فني مع الفنان أحمد مكي»، لافتة إلى أنها تجربة مهمة بالنسبة لها، خاصة أنها تقدم دورَا مختلفًا عنها لأول مرة.
تفاصيل دور عائشة مع الفنان أحمد مكي
وتابعت الفنانة عائشة بن أحمد، أنها تجسد شخصية بروديسور، ضمن أحداث شعبية بشكل مختلف، وأيضًا بالنسبة للفنان أحمد مكي، لافتة إلى أنه جار التحضيرات للمسلسل للمشاركة به فى الموسم الرمضاني المقبل ولم يتم تحديد موعد انطلاق تصويره.