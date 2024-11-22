محافظ القاهرة: 100 عارض يشاركون في «بازار القاهرة 2» بحديقة الطفل في مدينة نصر

افتتحت محافظة القاهرة معرض «بازار القاهرة 2» بحديقة الطفل بمدينة نصر والذي يستمر حتى يوم 25 من الشهر الجاري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء، وتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة خاصة مع قرب عودة الطلاب للمدارس والجامعات.

منتجات الملابس والأحذية

وأوضح د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن النسخة الثانية من بازار القاهرة تتضمن 100 عارض يقدمون مجموعة متنوعة ومميزة من منتجات الملابس والأحذية والإكسسوارات والعطور والحرف اليدوية والمفروشات.

وأضاف محافظ القاهرة، أن بازار القاهرة هو حدث متنوع يقدم مزيجًا من الأنشطة الثقافية، الفنية، والاقتصادية، ويعد منصة مثالية لدعم الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى كونه فرصة للتسوق والاستمتاع بالأجواء المميزة وشراء المنتجات المختلفة بأسعار مخفضة، وذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأشار محافظ القاهرة أن المعرض يُعتبر استكمالًا للنجاح الذي حققه الإصدار الأول، مع إضافة عناصر جديدة لإثراء التجربة للزوار والعارضين، منوها إلى أن المعرض يستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير منصة تتيح لأصحاب الحرف والمشروعات عرض منتجاتهم، فضلا عن تعزيز ثقافة التسوق المحلي وتشجيع شراء المنتجات المحلية المصنوعة يدويًا، ودعم الاقتصاد المحلي وتشجيع الإنتاج الوطني.

وأكد محافظ القاهرة أن بازار القاهرة، في نسخته الثانية، يشهد عددًا من الفعاليات الثقافية الهامة، بالإضافة إلى أنشطة تدعم ريادة الأعمال، كما يتضمن ورش عمل تستهدف تعليم الحرف اليدوية مثل التطريز، الرسم، وصناعة الإكسسوارات، إلى جانب جلسات توعوية حول كيفية دعم المشروعات الصغيرة وتنميتها.