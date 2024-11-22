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تأجيل مواعيد امتحانات شهر نوفمبر في الدقهلية

كتب:

آية حسنين
08:00 م | الجمعة 22 نوفمبر 2024
امتحانات شهر نوفمبر

امتحانات شهر نوفمبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية تغيير موعد جدول امتحانات شهر نوفمبر في مختلف المراحل التعليمية والمدارس في المحافظة، إذ تم تأجيل الجدول إلى موعد آخر.

تأجيل موعد جدول امتحانات شهر نوفمبر في الدقهلية

وأضافت مديرية التربية والتعليم في الدقهلية أنه تم تغيير موعد بدء جدول امتحانات شهر نوفمبر ليبدأ من الأحد 1 ديسمبر بدلاً من الأحد 24 نوفمبر، إذ تم تأجيل الموعد لمدة أسبوع.

التنويه على الطلاب بموعد جدول نوفمبر الجديد

وأكدت تعليم الدقهلية علي جميع المدارس بالتنويه والإعلان للطلاب عن الموعد الجديد من أجل أن يستعد الطلاب، وتم تغيير الموعد ليتناسب مع انتهاء دروس شهر نوفمبر المحددة في الجدول الدراسي.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للمراحل التعليمية المختلفة

ووجهت المديرية بضرورة ترتيب المواد في اختبارات شهر نوفمبر بنفس ترتيب الجدول السابق، ليبدأ من يوم الأحد 1 ديسمبر وينتهي يوم الخميس 5 ديسمبر للصفوف الابتدائية، وللصفوف الإعدادية ينتهي يوم الاثنين 9 ديسمبر، وللصفوف الثانوية ينتهي يوم 8 ديسمبر.

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