«حياة كريمة» تشارك في النسخة الثالثة من الملتقى الدولي للصناعة

تستعد مؤسسة «حياة كريمة» للمشاركة في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثالثة، المقرر انعقاده بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024.

مبادرة «روابط الكرم»

وتهدف حياة كريمة من خلال هذه المشاركة إلى دعم سوق العمل عبر مبادرة «روابط الكرم»، التي تسعى إلى توفير عمالة مدربة وإتاحة فرص عمل للفئات الأكثر استحقاقًا، كما ستعرض نماذجا ناجحة لرواد أعمال شاركوا في برنامج «Ready for Tomorrow».

وتقدم المؤسسة ورش عمل تثقيفية لطلاب المدارس التكنولوجية، تسلط الضوء على أهمية الصحة النفسية وتأثيرها على الأداء الوظيفي.

تعزيز التنمية المستدامة

وتمثل المشاركة فرصة لإبراز دور حياة كريمة في تعزيز التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب، فضلًا عن تسليط الضوء على مبادراتها المختلفة ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إذ يتوقع أن تستقطب الفعالية اهتمامًا واسعًا من المختصين والمهتمين بمجالات الصناعة وريادة الأعمال.