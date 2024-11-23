جدول امتحانات شهر نوفمبر لطلاب المرحلة الابتدائية في القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، جدول امتحانات شهر نوفمبر لطلاب المرحلة الابتدائية، موضحة أن الامتحانات تُعقد وفق المواصفات الفنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الرابع والخامس والسادس

-يُعقد يوم الأحد الموافق 1 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية

- يُعقد يوم الاثنين الموافق 2 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية

- يُعقد يوم الثلاثاء الموافق 3 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات

- يُعقد يوم الأربعاء الموافق 4 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة اللغة الإنجليزية

- يُعقد يوم الخميس الموافق 5 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة الدراسات الاجتماعية المستوى الرفيع لمدارس اللغات

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الثالث الابتدائي

- يُعقد يوم الأحد الموافق 1 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية

- يُعقد يوم الاثنين الموافق 2 من شهر ديسمبر 2024 امتحان متعدد التخصصات

- يُعقد يوم الثلاثاء الموافق 3 من شهر ديسمبر المقبل امتحان الرياضيات

- يُعقد يوم الأربعاء الموافق 4 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى

- يُعقد يوم الخميس الموافق 5 من شهر ديسمبر المقبل امتحان المستوى الرفيع لمدارس اللغات

وأوضحت المديرية، أن الامتحان يُعقد خلال الفترة الثانية من اليوم الدراسي.