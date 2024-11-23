عضو «الأعلى للجامعات»: التصويت في أولى جولات انتخابات الاتحادات الطلابية غدا

تبدأ الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية غدًا الأحد، أولى جولات انتخابات الاتحادات الطلابية في أول أيام التصويت، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

انتخابات الاتحادات الطلابية 2024-2025

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن غدًا الأحد أولى أيام عملية التصويت لاختيار رؤساء ونواب اللجان المختلفة على مستوى كل كلية، موضحًا أن عملية التصويت ستسمر من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات.

وأكد «قنديل»، أن هناك لجنة معنية من وزارة التعليم العالي تتابع الانتخابات ولم ترصد أي مخالفات في الدعاية الانتخابية حتى الآن.

ومن جهته أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ أن مكاتب رعاية الشباب بالكليات أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بعملية التصويت لانتخابات الاتحادات الطلابية المقررة غدا دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، منوهة بأن هناك تنسيق كامل مع وزارة التعليم العالي بشأن متابعة أعمال الانتخابات، مؤكداً أن الخميس المقبل آخر ايام العملية الانتخابية بتنصيب رئيس اتحاد طلاب كل جامعة.