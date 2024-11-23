تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم «لحين إشعار آخر» دون إعلان أسباب

أعلن الدكتور طاهر رحيم تأجيل جنازة شقيقه الملحن محمد رحيم الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، والتي كان من المقرر إقامتها عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، وذلك بحسب تدوينة نشرها عبر حسابه على «فيس بوك».

ولم يوضح طاهر رحيم سبب تأجيل مراسم تشيع جنازة محمد رحيم ، قائلا: «تم تأجيل صلاة جنازة الموسيقار محمد رحيم لحين إشعار آخر».

شقيق محمد رحيم ينعيه بكلمات مؤثرة: «انكسر ضهري واتيتمت بعدك»

ونعى طاهر رحيم شقيقه محمد رحيم بكلمات مؤثرة للغاية: «انتقل إلى جوار ربه اليوم الواحدة صباحا شقيق عمرى ونصى وروح الفؤاد ملاك الرحمة الموسيقار العظيم محمد رحيم إثر سكته قلبية حادة مش هقول يا رحيمو غير اللى يرضى ربنا بعد رحلة كبيرة من التعب والألم والمعاناة فى الحياة الدنيا ورحلة عظيمة ثرية بإبداعاتك الخالدة إن شاء الله انا لله وإنا إليه راجعون».

وتابع طاهر حديثه عن شقيقه الراحل: «أنا انكسر ضهرى واتيتمت خلاص أنت كنت سندى وسند مراتى وعيالى بعد الله خلاص يا رحيمو كل شى حلو مات وكل شئ حرفيا مات يا أغلى من روحى غدا يلقى الأحِبّة محمدا رسول الله وصحبة لا اله الا الله.. يا ابن أمى كنت دايما بتقولى محمد رسول الله كنت بتكملهالى دايما الله يرحمك يقولها وأنا مش مستوعب غير أن أمانه ربنا واستردها».