آخر موعد لتلقي وظائف هيئة النقل النهري.. كيفية التقديم والأوراق المطلوبة

تنتهي الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل اليوم، من تلقي طلبات الراغبين في شغل عدد من الوظائف التخصصية النوعية «سائق سيارة (بالندب) - صراف خزينة (بالندب) - كاتب تراخيص (بالندب) - كاتب تسجيل (بالندب)».

طريقة التقديم على وظائف وزارة النقل 2024

وطالبت الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل، من الراغبين في شغل الوظائف المعلنة، تقديم الطلبات في مواعيد العمل الرسمية اليوم من 8 صباحا حتى 3 مساءً بمنطقة «الزهراء - أثر النبي – مصر القديمة أمام محطة مترو الزهراء».

الشروط المطلوبة لوظائف وزارة النقل 2024

وحددت الهيئة، الشروط الواجب توافرها في راغبي شغل الوظائف المعلنة كالتالي:

شروط المؤهل: العمر لا يزيد عن 45 سنة - النوع ذكر - مؤهل متوسط أو أقل من المتوسط.

المستندات المطلوبة لوظائف وزارة النقل 2024

وكشفت الهيئة التابعة لـ وزارة النقل، المستندات المطلوب تقديمها لشغل الوظائف، كالتالي:

- بيان حالة وظيفية متضمن (الجزاءات ـ تقارير تقويم الأداء لآخر ثلاث سنوات بتقدير ممتاز).

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورة رخصة قيادة عموم السيارات درجة ثالثة سارية.

المهارات المطلوبة من راغبي شغل وظائف وزارة النقل

وأعلنت الهيئة العامة للنقل النهري، المهارات المطلوبة من راغبي شغل الوظائف، كالتالي:

- استلام أمر التشغيل من رئيسه المباشر واستيفاء بياناته وإنجاز الأعمال المتعلقة بأوامر التشغيل بالجودة المرجوة منها.

- التأكد من السيارة قبل تحركها من الجراج وتمام عهدتها، وأنها مزودة بالوقود والماء وأن إطاراتها سليمة.

- يحافظ على السيارة وركابها وأمنهم وعدم تعرضهم للخطر.