أماكن معرض السلع الغذائية في محافظة المنوفية.. تخفيضات حتى 30%

أعلن المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة في المنوفية، توافر العديد من المنافذ التابعة لمديرية الزراعة على مدار العام، إذ يتوافد المواطنون على معرض السلع الغذائية في المحافظة للاستفادة من التخفيضات الكبيرة، وذلك ضمن اهتمام الدولة بتوفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.

تخفيضات معرض السلع الغذائية في محافظة المنوفية

وتابع «أبو طالب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن جميع المواد الغذائية الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون في المنازل مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة متوفرة، مؤكدا انخفاض الأسعار في معرض السلع الغذائية بمحافظة المنوفية عن نظيرتها الخارجية بنسبة 30%، مشيرا إلى أن هناك رقابة لصيقة على الأسعار وجودة المنتجات الغذائية على مدار الساعة.

أماكن معرض السلع الغذائية في محافظة المنوفية

وأشار إلى وجود 6 منافذ متاحة أمام المواطنين وهي: «شبين الكوم - قويسنا - بركة السبع - الشهداء - منوف - أشمون»، لافتا إلى أن مكان المعارض بجانب الإدرات الزراعية في تلك المراكز السالف ذكرها، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من أجل سد احتياجات المواطنين المختلفة.

أسعار معرض السلع الغذائية

لتر الزيت 60 جنيها

كيلو الأرز 24 جنيها

كيلو المكرونة 24 جنيها

كيلو السكر 31 جنيها

كيلو العدس 47 جنيها

زبدة فلاحي صفرة 110 جنيهات

زجاجة خل 10 جنيهات

نصف كيلو حلاوة طحنية 45 جنيها

كيلو الجبنة 100 جنيه

كيلو السمنة 90 جنيها