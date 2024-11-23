أسعار الحديد اليوم السبت 23-11-2024 في مصر

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء تحديثا جديدا في أسعار الحديد اليوم السبت 23-11-2024 خلال التعاملات الصباحية، وأظهرت التحديثات تراجعا محدودا بقيمة 120 جنيهًا للطن بالنسبة للحديد الاستثماري مقارنة بالأسعار المعلنة أمس من المصانع الرسمية في قطاع حديد التسليح.

أسعار الحديد الاستثماري اليوم

سجت أسعار الحديد الاستثماري اليوم السبت 23-11-2024 وبحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية، نحو 36 ألفًا و461 جنيهًا للمستهلك، ويشمل السعر تكلفة النقل من المصنع إلى المخزن.

أسعار الحديد اليوم

كما وصلت أسعار الحديد عز اليوم السبت 39 ألفا و400 جنيه، وتباع هذه الأسعار للمستهلك.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

أما أسعار الحديد إنتاج مصنع بشاي في مصر نحو 39 ألفا و200 جنيه، فيما سجل سعر حديد السويس للصلب نحو 38 ألفا و400 جنيه للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

كما سجل سعر حديد العشري في مصر 36 ألفا و500 جنيه للطن، بينما سجل سعر حديد المصريين 36 ألفا و700 جنيه للطن، يشمل 14% ضريبة القيمة المضافة.

أسعار الحديد عالميا

- سجل متوسط سعر حديد التسليح عالميا 472.19 دولار للطن.

- سجل الحديد الخام 102.82 دولار للطن.

- سجل خام البيليت متوسط 466 دولارا للطن.