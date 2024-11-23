محافظ الجيزة: فحص 7100 مواطن في قوافل طبية بالصف والبدرشين

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مديرية الشؤون الصحية، بتكثيف القوافل الطبية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات العلاجية، خاصة في القرى بنطاق المراكز والمدن، في إطار خطة الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

رفع مستوى الخدمات الطبية

وتابع محافظ الجيزة القوافل العلاجية التي وجهتها مديرية الشؤون الصحية بالجيزة على مدار 4 أيام بقرى الشرفا ومزغونة بمراكز ومدن الصف والبدرشين لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالى القرى، حيث شملت القافلة تخصصات «الباطنة، الأطفال، الجلدية، المسالك البولية، العظام، الأسنان، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، أشعة، الاكتشاف المبكر للسكر والضغط».

وأشار محافظ الجيزة إلى أن القوافل تمكنت من تقديم الخدمات العلاجية لعدد 7100 مواطن من أهالي القرى، مؤكدا أهمية القوافل العلاجية في توسعة دائرة استفادة المواطنين ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي القرى.

صرف الأدوية لجميع الحالات مجانا

من جانبها أكدت الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشؤون الصحية، أنه تم صرف الأدوية لجميع الحالات مجانا إلى جانب تحويل بعض الحالات التي بحاجة إلى مزيد من الرعاية لتلقي العلاج بالمستشفيات المتخصصة على نفقة الدولة، مشيرة إلى قيام أجهزة التثقيف الصحي بالمديرية بعقد عدد من الندوات التعريفية للمواطنين لزيادة الوعي الصحي وتقديم الإرشادات الخاصة بتنظيم الأسرة وأهمية العناية الشخصية والالتزام ببرامج الوقاية خلال فعاليات تلك القوافل.