مدرب فرانكفورت يشيد بحسام حسن بسبب إراحة عمر مرموش

وجه دينو توبمولر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني دينو توبمولر، إشادة كبيرة بحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بعد قرار استبعاد عمر مرموش من قائمة مباراة كاب فيردي خلال المعسكر الماضي للفراعنة، بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

وبحسب ما قاله توبمولر في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فيردر بريمن، فقد أشاد بقرار حسام حسن بعدم مشاركة عمر مرموش مع منتخب مصر، في مواجهة كاب فيردي، التي أقيمت على ملعب نجيل صناعي.

إشادة ألمانية بقرار حسام حسن مع عمر مرموش في منتخب مصر

وقال مدرب آينتراخت فرانكفورت إنه سعيد بالقرار الذي اتخذه حسام حسن، معبرا عن رضاه تجاه الحالة البدنية لعمر مرموش، كما بين المدير الفني للفريق الألماني أنه لن يريح مرموش في مباراة فيردر بريمن: «اللاعب حصل على الراحة بالفعل في منتخب مصر بقرار مديره الفني للفراعنة، وهذا أمر جيد بالنسبة له».

مدرب آينتراخت فرانكفورت يشيد بقرار حسام حسن مع عمر مرموش في المعسكر الأخير

وتابع دينو توبمولر: «عمر مرموش يتمتع بالحيوية وترك انطباعًا جيدًا في الحصة التدريبية الأخيرة، وبالطبع في الأسابيع القليلة المقبلة سننظر إلى إدارة الأحمال».

ويحتل عمر مرموش وصافة قائمة هدافي الدوري الألماني، حاليا، برصيد 11 هدفًا، وبفارق 3 أهداف عن المتصدر هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ.

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