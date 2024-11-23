مات صاحب أعظم موهبة في التلحين.. تامر حسني يتحدث عن 25 سنة صداقة جمعته بـ محمد رحيم

علاقة صداقة وعمل ونجاحات مشتركة جمعت محمد رحيم وتامر حسني، والذي وصفه الأخير بـ«صاحب أعظم موهبة موسيقية في التلحين آخر 25 سنة»، بعد رحيله في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز الـ45 عاما، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة، ليسيطر عليه حالة من الحزن والصدمة على صديقه الذي شاركه العديد من المحطات الهامة في رحلته الغنائية.

بداية مهمة بدأها الملحن محمد رحيم عندما قدم أول ألحانه للهضبة عمرو دياب في أغنية «وغلاوتك»، في ألبوم «عودوني» عام 1998، وقدم بعدها عدد من الألحان لأبرز الفنانين في ذلك الوقت، محمد فؤاد، حميد الشاعري، نوال الزغبي وغيرهم، حتى عام 2000 الذي كان بداية علاقة تعاون فني بين محمد رحيم وتامر حسني سوف يستمر لـ 25 عاما.

«ولا إيه».. تكتب كلمة البداية في علاقة محمد رحيم وتامر حسني

«أنا شكلي هحبك ولا إيه» كانت المحطة الأولى في العلاقة بين محمد رحيم وتامر حسني، حيث كان الفنان الشاب يخطو خطواته الأولى بعد طرح أول أغانيه في ألبوم «فري ميكس» الصادر عام 2000، وبدأ نجم تامر حسني في البزوغ تلك الفترة.

وعاد تامر حسني ليتعاون مع محمد رحيم مرة أخرى في أول ألبوم منفرد له عام 2004 بعنوان «حب»، والذي قدم له أغنية «يانا يانا»، وتكرر التعاون في ثان ألبوماته الغنائية «عينيا بتحبك» عام 2006، في أغنية «فاتت علينا»، وتكرر التعاون بينها في العديد من الأعمال وفي ألبوم «اخترت صح» عام 2010، حيث وضع رحيم بصمته في 5 أغاني كاملة في الألبوم.

دويتو مع محمد منير.. «ذوقك عالي» آخر تعاون بين تامر حسني ومحمد رحيم

لا يستطيع أن ينكر أن محمد رحيم ساهم في صنع نجومية تامر حسني، فقدم معه العديد من أشهر أعماله الغنائية من بينها «رسمي فهمي نظمي» مع الفنان الراحل علاء عبد الخالق والتي حققت نجاح كبير، ووصل حالة التعاون حتى دويتو «ذوقك عالي» الذي جمع محمد منير وتامر حسني للمرة الأولى، من ألحان محمد رحيم، ولكنه للأسف لم يكن حاضرا ليشهد نجاح الدويتو الغنائي.