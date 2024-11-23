يعيش مع الأسود.. شرط غريب لزواج محمد رحيم من أنوسة كوتة

حالة من الانهيار والصدمة تعيشها مدربة الأسود أنوسة كوتة خلال الساعات الماضية بعد الرحيل المفاجئ لزوجها الملحن محمد رحيم، والذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 45 عاما، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

علاقة حب جمعت أنوسة كوتة ومحمد رحيم

علاقة حب وصداقة وزواج جمعت أنوسة كوتة ومحمد رحيم، حيث تواجدت برفقته في العديد من المواقف الصعبة والأزمات الصحية التي مر بها منذ زوجهما في مارس 2018، وسط مجموعة كبيرة من الأصدقاء من داخل وخارج الوسط الفني، وخلال حفل الزفاف أهدى لها أغنية أعدها خصيصا لها باسم «فيا اللي مكفيني»، وأنجب منها نجله «كنز» في عام 2019.

«أنا من معجبينها» هكذا تحدث الملحن محمد رحيم في لقاء إعلامي سابق عن قصة الحب بينه وبين أنوسة كوتة، قائلا إن حدث تلاقي كبير بينهما، إذ شعر أنه يعرفها من فترة طويلة لذلك قرر أن يتزوجها خاصة أنه عبر لها عن حبه بعد أسبوع واحد فقط من تعارفهما.

أنوسة كوتة تتحدث عن حبها لـ محمد رحيم

وكانت تضع أنوسة كوتة شرط واحد أمام الشخص الذي ستتزوجه أن يكون يحب الحيوانات ويقبل أن يعيش مع الأسود، وهو الشرط الذي نجح رحيم في تنفيذه، على حد تعبيرها، قائلة: «رحيم بدأ ياخد عليهم وليه صور مع الأسود، وبقى بيتعامل معاهم ويحبهم، وغير الشرط ده محمد هو حب عمري اللي كنت بحلم بيه، وأنا كنت من معجبيه من قبل ما نتجوز».

وكشفت أنوسة كوتة، في لقاء إعلامي سابق، أن رحيم كان يشعر بالقلق من فكرة وجود أسود في المنزل، ولكن بعد سنوات من الزواج أصبح يجيد التعامل معها وفهم احتياجاتها، خاصة أنهم كانوا أشبال في عمر صغيرة وعندما يصبحوا أكبر يتم نقلهم إلى السيرك، ولكن المشكلة تكون عندما يأتي الفنانين أصدقاء محمد رحيم إلى المنزل فيتفاجأوا بوجود أسود صغيرة.

من هي أنوسة كوتة؟

أنوسة كوتة تعتبر من أصغر مدربي الأسود في مصر وتنحدر من أشهر عائلة مصرية تعمل في مجال ترويض الحيوانات الشرسة، واسمها الحقيقي محاسن وهي ابنة المدرب مدحت كوتة وحفيدة مدربة الأسود الشهيرة محاسن الحلو.

وبدأت أنوسة كوتة رحلتها مع ترويض الأسود وتدريبها وهي في الـ4 من عمرها، ولكن لم يبعدها ذلك عن مسيرتها الدراسية، إذ حصلت على ليسانس حقوق ودبلومة في القانون من جامعة القاهرة وأصبحت مستشار تحكيم دولي ولكنها اخترت العمل في تدريب الأسود وقدمت العديد من عروض السيرك في مختلف الدول حول العالم