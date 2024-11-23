مكافآت بـ 600 مليون يورو وموعد نهائي للقرعة.. مفاجأة جديدة من فيفا لـ الأهلي وأندية مونديال 2025

وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، خلال الساعات الماضية، قرارا جديدا في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بمشاركة النادي الأهلي و31 ناديا آخرا، والمقرر لها في الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو من العام المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

قرار جديد من «فيفا» مع الأهلي وأندية كأس العالم 2025.. «مفاجأة سارة»

فيفا إتخذ قرارا جديدا قبل انطلاق مونديال الأندية 2025، والتي يشارك فيها النادي الأهلي، مبينة أن القرار عبارة عن مفاجأة سارة للفرق المشاركة بكأس العالم بنسخته المقبلة، وفقا لما ذكرته شبكة «سبورت ميدياسيت» الإيطالية، منذ ساعات.

600 مليون يورو لأندية كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة الأهلي

وبينت الشبكة في تقريرها أن فيفا سيمنح الأندية المشاركة في كأس العالم 2025، ومن بينها النادي الأهلي، 600 مليون يورو تقسم على جميع الفرق مع اختلاف حصة كل فريق بحسب إنجازه في المونديال.

وأوضحت الشبكة في تقريرها أن مبلغ الـ600 مليون يورو سيتم اعتماده بشكل رسمي، بعد الاتفاق على عوائد البث والنقل التلفزيوني في الفترة المقبلة، خاصة مع توقعات فيفا المتزايدة بوجود أرقام كبيرة بالنسخة المقبلة من كأس العالم للأندية.

وتابعت الشبكة أنه يتوقع حصول كل فريق مشارك بمونديال الأندية 2025، على حصة تصل إلى 19 مليون يورو فقط نظير مشاركته في المسابقة، على أن تزيد حصة الأندية التي تتخطى الأدوار المختلفة، مضيفة أنه سيتم عقد اجتماع خاص بالمكتب التنفيذي لفيفا مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» يوم الثلاثاء المقبل لدراسة العروض المقدمة.

وحدد فيفا، خلال الأيام الماضية، يوم الخميس 5 ديسمبر موعدًا لقرعة كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

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