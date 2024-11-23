4 نجوم تحرم نجم بيراميدز من ارتداء قميص الأهلي.. وموقف «كولر»

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة بعدما ارتبط اسم الدولي المغربي محمد الشيبي، ظهير أيمن فريق بيراميدز، بالنادي الأهلي خلال الأيام الأخيرة بعدما ترددت أنباء عن وجود مفاوضاته بينه وبين إدارة القلعة الحمراء، للحصول على خدماته في الموسم المقبل، خاصة أن عقده مع الفريق السماوي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ما يحق له التوقيع مجانا مع أي فريق يرغب في الحصول على خدماته.

4 نجوم تحرم محمد الشيبي من ارتداء قميص الأهلي.. ومارسيل كولر يرفض

ورفض النادي الأهلي فكرة التعاقد مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز، خلال الساعات الماضية، مؤكدين عدم الدخول في مفاوضات مع اللاعب المغربي، وذلك رغم انتهاء أزمته مع لاعب المارد الأحمر حسين الشحات، والتي حدثت بينهما في الموسم الماضي ووصلت لساحات القضاء.

وتأتي رغبة النادي الأهلي في عدم التوقيع مع «الشيبي»، ليس لأزمته مع حسين الشحات، بل لوجود 4 نجوم في القلعة الحمراء يلعبون بنفس المركز الذي يلعب فيه لاعب الفريق السماوي، ما يجعل المارد الأحمر ليس في حاجة للتوقيع مع المدافع الدولي المغربي.

الأهلي يرد على فكرة التعاقد مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز

وتشمل قائمة لاعبي الأهلي، الذين يلعبون بنفس مركز نجم بيراميدز كل من: «خالد عبد الفتاح وأكرم توفيق ومحمد هاني، عمر كمال عبد الواحد»، كما أن اللاعب المغربي وصل لسن الـ31 عاما ما يجعله بعيدا عن أنظار القلعة الحمراء أيضا.

بدوره، رفض أيضا السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، فكرة التوقيع مع محمد الشيبي، إذ يرى المدرب أنه لا يحتاج لاعب في مركز الظهير الأيمن، بعدما سبق أن حدد احتياجاته أمام إدارة القلعة الحمراء ولجنة التخطيط ومحمد رمضان المدير الرياضي، بشأن الصفقات المقبلة.

كما أن «كولر» لم يطلب التعاقد مع محمد الشيبي، في ظل قناعته بالرباعي الحالي في مركز الظهير الأيمن، فضلا عن كون «الشيبي» لاعبا أجنبيا ويفضل مدرب الأهلي ضم مهاجم أجنبي للفريق وليس مدافع من الدوري المصري.

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