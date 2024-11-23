وظائف خدمة عملاء لحديثي التخرج في بنك مصر.. الشروط وكيفية التقديم

بنك مصر من أبرز البنوك الحكومية التي تحرص على توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات دراسية عليا مناسبة، سواء كانوا من خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات أو خريجي إدارة الأعمال أو غيرها من التخصصات الأخرى، وأعلن البنك عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف لينكد إن عن وظائف خدمة عملاء لحديثي التخرج في كل فروع البنك المختلفة.

وأوضح بنك مصر كل التفاصيل الخاصة بـ وظائف خدمة عملاء لحديثي التخرج، ونوضح من خلال هذا التقرير مسؤوليات الوظائف والشروط المطلوبة وكيفية التقديم لتلك الوظائف، كالتالي:

مسؤوليات وظائف خدمة العملاء في بنك مصر

- خدمة عملاء بنك مصر من خلال إتمام معاملات الحساب.

- تنفيذ مجموعة متنوعة من المعاملات والخدمات التي تشمل قبول المدفوعات لأنواع مختلفة من الحسابات، وصرف الشيكات، وفحص أرصدة الحسابات، وتحويل الأموال.

- التأكد من موازنة درج النقود مع ورقة التسوية.

- تقديم الخدمات لجميع العملاء لضمان المستوى الأمثل لرضا العملاء.

- العمل على تحقيق الخطة المستهدفة للفرع.

- توجيه العملاء لاستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية المختلفة.

شروط وظائف خدمة العملاء لحديثي التخرج في بنك مصر

- يمكن لحديثي التخرج التقديم على وظائف خدمة العملاء، ويمكن للذين لديهم خبرة 3 سنوات التقديم لها أيضا.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على درجة البكالوريوس من أي جامعة معتمدة.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على درجة جيد أو أعلى.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الخريجين الجدد لسنوات 2022-2023-2024

- أن يكون الحد الأقصى للسن 28 عاما.

- ألا يكون المتقدم للوظائف لديه أقارب في بنك مصر.

كيفية التقديم لوظائف خدمة العملاء لحديثي التخرج في بنك مصر

ويمكن للراغبين في التقديم لوظائف خدمة العملاء لحديثي التخرج في بنك مصر، الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بالبنك على موقع التوظيف لينكد إن، وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.