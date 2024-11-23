وزارة الري تعلن حاجتها لشغل وظائف مهندسين وخريجي علوم

أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف بالمركز القومي لبحوث المياه للعمل بوظيفة «مساعد باحث»، وذلك وفقًا للشروط الواردة في قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، واللوائح المعمول بها في المركز، بما لا يتعارض مع أحكام قانون تنظيم الجامعات.

الوظائف المطلوبة

أوضحت الوزارة أن الوظائف المطلوبة تشمل:

- 62 مهندسًا مدنيًا.

- 10 مهندسين من تخصصات أخرى.

- 10 من خريجي كلية العلوم.

شروط التعيين

حددت الوزارة الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين كما يلي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا يزيد السن عن 28 عامًا.

- أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يُرد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمضِ على صدوره أربع سنوات على الأقل.

- أن يكون حاصلًا على بكالوريوس الهندسة أو بكالوريوس العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية أو ما يعادلها في التخصصات المطلوبة. - أن يكون مقيدًا بنقابة المهندسين (بالنسبة للمهندسين).

- اجتياز الامتحانات المقررة قانونًا.

- توقيع إقرار بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقًا لمصلحة العمل. - إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي.

- أن يكون من حديثي التخرج.

شروط المؤهل

- بالنسبة لخريجي بكالوريوس الهندسة (مدني):

- تخصصات «إنشاءات»، «تشييد وأشغال عامة»، «ري وهيدروليكا».

- بالنسبة لخريجي تخصصات هندسية أخرى:

- هندسة كهرباء (قوى، تحكم، إلكترونيات). - هندسة ميكانيكا (قوى، إنتاج، ميكاترونيك).

- هندسة اتصالات (حاسب آلي).

- بالنسبة لخريجي بكالوريوس العلوم:

- تخصصات «كيمياء، فيزياء، جيولوجيا، ميكروبيولوجي، علوم بحار، بيولوجي (نبات – حيوان)، أرصاد جوية، جيوفيزياء».

- أن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير جيد جدًا على الأقل.

المستندات المطلوبة

- عدد 2 صورة شخصية حديثة.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين).

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للمركز القومي لبحوث المياه.

- صورة المؤهل الدراسي (بكالوريوس).

- صورة كارنيه نقابة المهندسين (للمهندسين).

- الموقف من الخدمة العسكرية (للذكور) أو الخدمة العامة (للإناث).

- شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة) لذوي الهمم.

- السيرة الذاتية.

- شهادة ميلاد مميكنة (كمبيوتر).

طريقة التقديم

- يتم التقديم حتى 19 ديسمبر المقبل في مقر المركز القومي لبحوث المياه أو عبر بوابة الوظائف الحكومية.