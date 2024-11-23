وظائف للأطباء في مستشفيات جامعة القاهرة.. الشروط والتخصصات وطريقة التقديم

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن وظائف شاغرة في جامعة القاهرة، وذلك لتعيين 148 طبيبا مقيما في مستشفيات جامعة القاهرة ضمن الوظائف التخصصية، ووفقا للقرار الوزاري رقم 397 بتاريخ 20 فبراير الماضي، وطبقا لكتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 530 بتاريخ 7 يوليو 2014.

وفيما يل تفاصيل وظائف جامعة القاهرة 2024، والشروط والمستندات المطلوبة وكيفية التقديم عليها:

شروط وظائف جامعة القاهرة

يشترط في من يتقدم لشغل وظائف جامعة القاهرة توافر ما يلي:

1- يكون التعيين فى وظيفة الطبيب المقيم عن طريق الإعارة طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

2- يُعين الأطباء المقيمون من خريجي الكلية الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل في درجة البكالوريوس، في الطب والجراحة، من الجامعة المانحة لدرجة البكالوريوس بالنسبة للطبيب المقيم الأساسي، ومن أي جامعة لغير الطبيب الأساسي.

3- ألا يقل التقدير في مادة التخصص عن جيد جدا، فإن لم يوجد من المتقدمين من حصل على هذا التقدير فيجوز ترشيح أحد الحاصلين على تقدير «جيد»، وذلك في كل سنة تخرج على حدة (دور أول - دور ثان)، على أن يُطبق هذا ابتداء من خريجي العام الدراسى 2023-2024.

4- أن يكون المتقدم أمضى امتياز التدريب الإجباري، وحصل على الشهادة من المستشفيات الجامعية التابعة لها كلية التخرج، وأن لا يكون قد وقع عليه جزاءات مخلة بادآب وشرف المهنة خلال فترة امتياز التدريب.

5- ألا يكون تم ترشيحه في وظيفة طبيب مقيم في تخصص آخر، أو سبق له شغل وظيفة طبيب مقيم بالمستشفيات في التخصص المعلن عنه أو في تخصص آخر أو معيد بكليه الطب في إعلان سابق ولم يتسلم وظيفته أو تنازل عنها، أو سبق تعيينه بوظيفة طبيب مقيم أو معيد وما زال يعمل بها أو استقال منها.

6- تتعهد الطبيبات عند التقدم لشغل وظيفة طبيب مقيم بتخصص التخدير والأشعة التشخيصية بالعمل في هذه التخصصات رغم علمهن بالأضرار التي قد يسببها التخدير أو التعرض للأشعة على الحوامل.

المستندات المطلوبة لوظائف جامعة القاهرة

- أصل شهادة التخرج بالدرجات.

- أصل شهادة الامتياز.

- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.

- تصريح مزاولة المهنة.

- الموقف من التجنيد.

- موافقة جهة العمل.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

كيفية التقديم على وظائف جامعة القاهرة

يستمر التقديم على وظائف طبيب مقيم بجامعة القاهرة حتى يوم 5 ديسمبر 2024، وتقدم الطلبات باليد باسم المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، إلى قسم شئون الأطباء بإدارة الموارد البشرية، بمستشفيات جامعة القاهرة الدور الخامس بالمركز القومي للسموم «القصر العينىي»، شارع السرايا نهاية كوبري الجامعة.